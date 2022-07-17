Tahran'dan Biden'ın son İran iddiasına yanıt

Biden’ın Cidde ketninde yaptığı konuşmada İran ile ilgili suçlamalarını reddeden Kenani, “Bu tür asılsız iddialar Washington'un bölgedeki kışkırtıcı ve gerilim yaratan politikası doğrultusunda ileri sürülmüştür.” dedi.

Kenani, Amerika'nın kötü geçmişine değinerek, “ABD bir kez daha başarısız İranofobi politikasına başvurarak bölgede gerilim ve kriz yaratmaya çalışıyor.” ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin yıllardır işgalci İsrail rejimine körü körüne sağladığı sınırsız desteklerine atıfta bulunan Kenani, şöyle devam etti:

“Hiç şüphesiz ABD yönetimi, Filistin topraklarının ve kutsal Kudüs kentinin süregelen işgalinde, bu rejimin Filistinlilere karşı işlediği günlük cinayetlerde, mazlum ve direnişçi Filistinlilere karşı yapılan sistematik insan hakları ihlallerinde büyük payı vardır.”

Biden’ın İran’ın barışçıl nükleer programıyla ilgili iddialarına tepki gösteren Kenani, “Bu tavır Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na üye olmayan işgal rejiminin nükleer cephaneliğini görmezden gelen Amerikan hükümetinin ikiyüzlülüğünün büyük bir işaretidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın komşularıyla diyaloğa ve bölge içi girişimlere sıcak baktığını ifade ederek, “İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel diyalog ve işbirliği için sunduğu teklifler toplu güvenlik, barış ve istikrar ve ortak kalkınmanın lehinedir.” diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nde konuşan Biden, İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine devam ettiğini iddia etti.

İran ile nükleer görüşmelere de değinen Biden, ABD'nin diplomatik çabalarını sürdüreceğini ancak İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini ileri sürdü.