Hizbullah'tan Suudi Arabistan'ın İsrail kararına tepki

Şeyh Nabil Kavuk,"Suudiler de dahil olmak üzere herhangi bir taraf Siyonist Rejimle işbirliği yaptığında, bu rejimin Suriye, Lübnan ve Filistin'deki saldırganlığına ortaklık yapmış olur ve bu mesele millete ihanet edildiğini ispat etmeye yeterlidir" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan dün Fars Körfezi İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararıyla ilgili olarak ise "Bu, İsrail'le diplomatik ilişki kurulduğu ya da başka bir adım atıldığı anlamına gelmez." demişti.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi 15 Temmuz'da, ülkenin hava sahasının İsrail'i de kapsayacak şekilde tüm sivil uçuşlara açıldığını duyurmuştu.

