Suudi Bakan: İran'la görüşmeler olumlu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Cidde kentinde ABD Başkanı Joe Biden ile 9 Arap ülkesinin liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi"nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Arap NATO'suyla ilgili soruya Bin Ferhan, "Arap NATO'su diye bir şey yok, zirvede de böyle bir şey konuşulmadı. Fars Körfezi ülkeleriyle İsrail arasında İran karşıtı bir savunma ittifakı kurulması konusu gündeme gelmedi." dedi.

Irak'ın ev sahipliğinde 2021'den bu yana düzenlenen Suudi Arabistan-İran müzakerelerine de değinen Bin Ferhan, "Görüşmeler olumlu ama henüz istenen sonuç alınamadı. İlerleyen zamanlarda olumlu gelişmeler olacağını umut ediyoruz ve uzlaşı arayışımıza devam ediyoruz. Komşu İran'ın da bu iradeye sahip olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.