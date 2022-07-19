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19 Tem 2022 15:57

Reisi, Nikaragua devrimi zafer yıldönümünü kutladı

Reisi, Nikaragua devrimi zafer yıldönümünü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Nikaragua devriminin 43. zafer yıldönümü münasebetiyle bu ülkenin Devlet Başkanı Daniel Ortega’ya bir tebrik mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Nikaragua devriminin 43. zafer yıldönümü münasebetiyle bu ülkenin Devlet Başkanı Daniel Ortega’ya bir tebrik mesajı göndererek, İran’ın Nikaragua ile ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu bildirdi.

Reisi mesajında, "İran ve Nikaragua halkı arasındaki derin dostluk bağları, iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesinde nadir bir fırsat verdi. İran ve Nikaragua hükümetinin çabaları ve güçlü iradesiye, her alanda ikili ilişkilerin büyümesini ve gelişmesini temenni ederim. ifadesinin kullandı.
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News Code 1903594
https://tr.mehrnews.com/news/1903594/

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