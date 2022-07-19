Reisi: Türkiye ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza töreni düzenlendi.

Reisi ve Erdoğan, törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Erdoğan'ın Tahran ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, "Erdoğan'ın İran ziyareti şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin artmasına bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

Reisi, Erdoğan'la görüşmesinde, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme iradesi hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Reisi, "İran ve Türkiye'nin kapasiteleri göz önüne alınırsa, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seviyesi kesinlikle yeterli değil ve bu miktar yüksek seviyeye artırılabilir. Bu alanda 30 milyar doları hedeflemenin mümkün olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki ülke arasında ortak sanayi bölgelerin kurulmasına karar verildiğini dile getiren Reisi, "Bu görüşmede ayrıcadaha önce gündemde olan 25 yıllık gaz iletim sözleşmesinin uzatılması da bu görüşmede vurgulandı" diye kaydetti.

Reisi ilaveten, iki ülke arasındaki yatırımın geliştirilmesi, terörizmle mücadele, uyuşturucu ve organize suçla mücadelenin de bu görüşmede ele alındığını söyledi.

Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülkenin bölgesel konulardaki işbirliği iki ülkenin üzerinde durduğu konulardan biriydi ve her iki ülke de Suriye'nin güvenliğine özellikle önem veriyor. İran ve Türkiye arasındaki iyi ilişkiler, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin iyi olmasına yol açabilir ve her iki ülke de uluslararası düzeyde ve bölgesel güvenlik konusunda rol oynayabilir. Yapılan görüşmeler bunun gerçekleşmesinde etkin rol oynayabilir"

Reisi, İran ve Türkiye arasında imzalanan stratejik belgenin iki ülke arasında kapsamlı ilişkilere yol açmasını temenni etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Az önce değerli kardeşimle önce dar kapsamlı sonra heyetler arası toplantılarımızı gerçekleştirdik. Türkiye-İran yüksek düzeyli toplantımızı bitirmiş olduk. İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Resi'nin ortaya koyduğu İran'ın komşularla ilişkilerinin geliştirmelerini iyi karşılıyorum. Siyasi, askeri, ekonomik tüm bu konularda görüşlerimizi etraflıca ifade etme fırsatı bulduk" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef, pandemi sebebiyle ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7 milyar doları yakaladık. İki ülkenin kararlı yürüyüşü ile yine 30 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğalgaz alanında atılacak adımlarla bu hızlanabilir. Türkiye olarak, özellikle savunma sanayiinde son yıllarda ciddi bir sıçrama mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum" ifadelerinde bulundu.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Terörle mücadelemiz ciddi bir önem arz ediyor. Terör örgütleri her iki ülkenin ciddi anlamda baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesine de soktuk. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmeliyiz.

Bugün burada bir diğer önemli toplantı daha gerçekleştiriyoruz, Astana üçlüsü olarak bir araya geliyoruz. Putin ve Reisi ile bir araya gelip gelişmeleri değerlendireceğiz. Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır"