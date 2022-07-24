Türkiye'de 'ekonomi kötü' diyenlerin oranı yüzde 86

Global Ipsos'un yaptığı son iki araştırma, Türkiye’de vatandaşların ekonomiye olan güveninin düşük seviyelerde olduğu sonucunu gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre temmuz itibarıyla her iki kişiden biri fakirlik endişesi yaşıyor ve Türkiye 27 ülke arasında sosyal eşitsizlik ve fakirlik endişesinin en yoğun olduğu ülke olarak başı çekiyor.

Yapılan araştırmaya göre vatandaşların yalnızca yüzde 14'ü "Ülkenizde ekonominin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna "iyi" yanıtını verdi. İki yanıt seçenekli bu soruda katılımcıların yüzde 86'sı "kötü" yanıtını verdi.

Ipsos, araştırmanın bilgi notunda bunun Türkiye için araştırmanın yapılmaya başladığı 2012 yılından beri ortaya çıkan en düşük skor olduğunun altını çizdi.

27 ülke vatandaşlarına ülkelerindeki en önemli sorunların sorulduğu araştırmada, fakirlik ve sosyal eşitsizlik konusunda Türkiye'de son 1 ayda endişe düzeyi 7 puan ile rekor seviyede arttı.

Yüzde 46'lık skorla Global ortalamada fakirlik endişesi yüzde 33.

Kaynak: Sözcü