Türkiye Raporu: Yurttaşların yüzde 60’ı temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

Türkiye Raporu Mart 2022 araştırmasına göre yurttaş geçinemiyor. Türkiye Raporu’nun Mart 2022 anketi Türkiye genelinde 1500 kişiyle yapıldı. Yurttaşlara “Gelirlerinin giderlerini karşılayıp karşılayamadığının” sorulduğu ankette, “Karşılamadı” diyenlerin oranı yüzde 60, “Ucu ucuna karşıladı” yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 27 oldu. Anket genelinde geçinemediğini belirtenlerin oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, ankette, geliri ile geçinebildiğini açıklayanların oranı ise sadece yüzde 13’te kaldı. Katılımcıların yüzde 7’si “Geçen ay gelirim giderlerimi fazlasıyla karşıladı” derken, “Geçen ay gelirim giderlerimin üzerinde oldu” diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 6'da kaldı.

Geçim sıkıntısını en fazla işsizler ve öğrenciler hissetti

Ankete göre, geçim sıkıntısını en fazla işsizler ve öğrenciler hissetti.

Özel sektör ve kamu çalışanları arasında da gelirlerinin giderlerine yetmediğini söyleyenlerin oranının yüksek olması dikkat çekti. Özel sektör çalışanlarının yüzde 59’u geçen ay gelirlerinin giderlerini karşılamadığını belirtti.

AK Parti seçmeninin yüzde 30'u, MHP seçmeninin yüzde 35’i "Geçinemiyoruz" dedi

Öte yandan ankete katılan AK Parti seçmeninin yaklaşık yüzde 30’u “Geçinemiyoruz” derken MHP seçmeninin yüzde 35’i ‘geçinemiyoruz’ dedi.

Can Selçuki: Ocak ve şubat aylarında peş peşe gelen zamlar maaş artışlarının etkisini sıfırladı

Türkiye Raporu direktörü Can Selçuki, anket sonuçlarını, "Asgari ücret artışı tüm maaşları etkiledi. Ancak ocak ve şubat aylarında peş peşe gelen zamlar maaş artışlarının etkisini sıfırladı. Özellikle enerji faturaları ve temel tüketim mallarının fiyatlarındaki artış, sadece sabit maaşlı veya dar gelirli kesimi değil toplumun her kesimini geçim sıkıntısıyla baş başa bıraktı” diye değerlendirdi.