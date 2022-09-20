Reisi ile Macron New York'ta görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya geldi.
Fransa medyası, İran ve Fransa cumhurbaşkanlarının görüşmesinde yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ele alınacağını bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Reisi, "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası" temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap edecek.
Reisi'ye New York ziyaretinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi eşlik ediyor.
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