Reisi: Müzakerelerde dürüst davrandık

ABD'nin CBS televizyonunda yayınlanan "60 Dakika" programında konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Viyana’daki nükleer müzakereler, İran-ABD ilişkileri ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Reisi, İran’a uygulanan yaptırımlara ilişkin, “Yaptırımların kaldırılması bizim için önemli. ABD’nin İran'a yönelik uyguladığı zalimane yaptırımları bir tehditti, ancak İran milleti bu tehdidi fırsata çevirdi ve bu fırsat sanayi ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadı. Yaptıırmlar İran hakını durduramadı. Bunun etkilerini görebilirsiniz. Ambargo döneminde ağır yaptırımların uygulandığı sektörlerden biri İran'ın savunma sanayiidi. Günümüzde İran en gelişmiş savunma sanayiine sahiptir. Amerikalılar ve bölge ülkeleri de bunu biliyor. İran'a birçok yaptırım uygulandı. Yaptırımlar etkili olsaydı savunma sanayii ve diğer sektörlerde sonucunu görürdük. Tüm yaptırımlara rağmen bilimsel ve teknolojik alanlarda çok ilerleme kaydettik.” dedi.

ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildiğini ve bu nedenle Washington yönetimine güvenemeyeceklerini söyleyen Reisi, "İyi ve adil bir anlaşma olacaksa biz anlaşmaya varma konusunda ciddi oluruz. Anlaşmanın kesinlikle kalıcı olması gerekiyor. (ABD'nin anlaşmadan ayrılmayacağına dair) Garantilerin olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Reisi, İran'ın müzakere sürecinde dürüst davrandığını belirterek, "Baskıcı yaptırımların kaldırılması, güven verici garanti ve (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile) nükleer güvenlik sorunlarının kesin çözümü gerçekleşirse iyi bir anlaşmanın sağlanması mümkündür." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile ABD arasında dolaylı devam eden nükleer görüşmelerden anlaşma çıkması halinde İran'da tutuklu Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılıp bırakılmayacağına dair soruya "ABD'de yaptırımları deldiği gerekçesiyle illegal olarak hapsedilen İran vatandaşları da var. Amerikalılara bu konuları nükleer görüşmelerden ayrı olarak yürütülebileceğimizi söyledik. Bu bir insanlık sorunudur. Bu müzakere edilebilir." yanıtını verdi.

New York'taki BM Genel Kurulunda ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze bir görüşme ihtimalinin sorulması üzerine Reisi, "Böyle bir görüşmenin olacağını düşünmüyorum. Onunla bir araya gelmenin veya konuşmanın faydalı olacağına inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Biden yönetiminin, 2018'de ülkesini nükleer anlaşmadan tek taraflı çeken eski ABD Başkanı Donald Trump'tan farkı olmadığını söyleyen Reisi, "ABD'deki yeni yönetim, Trump yönetiminden farklı olduklarını iddia ediyor. Bize mesajlarında bunu söylediler ancak uygulamada herhangi bir değişikliğe tanık olmadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Tel Aviv ile ilişkilerini normelleştirin bölge ülkelerinin tutumunu eleştirerek, Siyonist Rejim’le ilişkilerini normalleştiren ülkelerin Filistin davasının sırtına hançer sapladığını kaydetti.

Reisi, “Bana göre normalleşme Siyonist Rejim’e güvenlik sağlayamaz. Çünkü Filistin halkının hak ve hukuku gözardı edilemez ve normalleşme girişimi Müslümanların arasında daha fazla nefret yaratacaktır.” yorumunda bulundu.

CBS New muhabirinin, “Suudi Arabistan ile ilişkilerinizi yeniden başlatmak ve ilişkilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz?” sorusuna Reisi, “Bölgesel diyaloğu her zaman gündeme getirdik. Dış politikamızi iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yürütmek istediğimizi açıkladık. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Suudi Arabistan ile Irak'ın başkenti Bağdat'ta beş tur müzakere yapıldı. Bir sonraki müzakere turu yapılabilir. Suudi Arabistan ile aramızda diyalog ve müzakere yoluyla çözülebilecek sorunlar var.” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran’ın nükleer programı hakkında, “Nükleer teknoloji alanında yasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Hiçbir zaman nükleer silah üretmeye çalışmadık.” diye konuştu.

General Kasım Süleymani suikastına ilişkin Reisi, "Bu eylem bir devlet terörüdür. Bildiğiniz üzere Trump resmen suikast emrini verdiğini söyledi. Suikast emrini veren bir kişi hakkında soruşturma yapılması gerekmez mi? Kasım Süleymani’ye neden suikast düzenlendi? Adalet yerini bulana kadar Şehit Kasım Süleymani dosyasını takip edeceğiz. Bunu dile getirmekten çekinmeyiz." dedi.