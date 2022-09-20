Reisi: BM, büyük güçlerin teşkilatı olmamalı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu toplantılarının İran'ın görüşlerini anlatmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Reisi, BM Genel Kurulu toplantılarının dünyadaki mevcut sorunlara çözüm bulmak için uygun bir platform olduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı, büyük güçlerin değil milletlerin teşkilatı olmalı.” dedi.

Yaptırımları büyük güçlerin milletler üzerinde baskı dayatma taktiği olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, barış, huzur ve güvenlikle çelişen yaptırımların milletlere zarar verdiğini kaydetti.

"Yaptırım, terör ve savaş tek taraflılığın tezahürleridir." diyen Reisi, tek taraflılığın toplumların acı çekmesine yol açtığını söyledi.

İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Reisi, "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası" temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulunda katılımcılara hitap edecek.

Reisi'nin New York ziyareti kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Genel Kurul’un 12 Eylül'de başlayan alt düzey toplantıları ise 20 Eylül'e kadar devam edecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı açılış konuşmasında, dünyanın önündeki küresel sorunların dayanışma ve iş birliği ile aşılabileceğini söyledi.

Genel Kurul’un üst düzey çalışmaları bugün başlıyor.