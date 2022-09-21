Reisi ile Kazımi New York'ta bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

Irak Başbakanın basın bürosundan alınan açıklamaya göre, ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenlenen Tahran-Riyad müzakereleri ve bölgedeki konular masaya yatırıldı.

Görüşmede barışçıl çözümlere ulaşana kadar diyalog yoluyla ülkeler arasındaki anlaşmazlığın azaltılması için çalışma yürütüleceğine ve bölgenin istikrarına katkı sağlayan Irak'ın oynadığı yapıcı role vurgu yapıldı.

Taraflar ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere ekonomik, güvenlik, kültürel ve enerji alanlarında ikili işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladılar.

Görüşmede Reisi, Irak'ta istikrarlı bir hükümetin kurulmasına verdiği desteği yineledi ve Başbakan Kazımi'nin Irak'taki siyasi krizi gidermek için yürüttüğü çabalarını takdir etti.