İnsanların can ve mal güvenliği kırmızı çizgimizdir



Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi, New York ve Semerkand ziyaretini değerlendiren Cumhurbaşkanı Reisi, "Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olarak Asya’nın ekonomik altyapılarına bağlandık" dedi.

Reisi, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmanın yanında Çin ile 25 yıllık anlaşmanın yanı sıra ikili enerji ve ticaretin etkinleştirilmesi ve iki ülke arasındaki mali meseleleri görüşmek üzere Çin Devlet Başkanı ile bir araya geldiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye değinene Reisi, "Rusya ile çeşitli alanlarda, örneğin Kuzey-Güney Koridoru güzergahı, petrol ve enerji, uzay alanında çalışmaktayız" ifadesini kullandı.

Reisi, "Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana bu ülkeyle ticari ilişkilerde yüzde 80 oranında bir artışa tanıklık etmiş olduk" dedi.

Reisi ayrıca İran'ın Tacikistan ile ticari ilişkilerinin 6 kat arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi açıklamasının devamında New York’ta katıldığı oturumlar ve farklı ülke liderleriyle görüşmelerine değinerek “Söz konusu oturumlarda ve görüşmelerde İran'a nükleer anlaşma konusunda verilmesi gereken garantilere vurgu yapıldı” dedi.

Reisi, "“BM Genel Sekreteri’yle görüşmemde, İran'ın farklı alanlardaki yüksek kapasitelerine vurgu yapıldı. Bu görüşmede, Birleşmiş Milletler kurumunun büyük güçlerin kurumu değil, milletler kurumu olması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladım" ifadelerinde bulundu.

Reisi Fransız mevkidaşı Macron ile görüşmesinde insan hakları meselesinin genel anlamda gündeme geldiğine dikkat çekerek, "Bu görüşmede sayın Macron’a batılı ülkelerdeki insan haklarının ihlal edildiği konularda Avrupa’nın çifte standart politikasıyla bir yaklaşım sergilediğini vurguladım" diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reisi, New York görüşmelerinde nükleer konulara dair gündeme gelen meseleler hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Bize göre, İran ve UAEA arasında gündeme gelen konular politik; koruma meselelerinin çözülmesi ve İran halkının ekonomik çıkarlardan yararlanması için yaptırımların kaldırılması nükleer müzakerelerdeki taleplerimiz arasında yer alıyor"

Cumhurbaşkanı Reisi farklı ülke liderleriyle görüşmelerinde tüm tarafların yaptırımlara rağmen İran ile ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptığını belirterek, "Bizim hedefim tüm ülkelerle karşılıklı ilişkilerin gelişmesi, doğu ve batı fark etmez" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi BM Genel Kurulu oturumunda General Süleymani’nin fotoğrafını göstermesine dair soruya şöyle yanıt verdi:

"Hatırlatmak istediğim konu IŞİD'in kurucusunun ABD'liler olduğu ve IŞİD ve terörizmle mücadelenin kahramanının General Süleymani olduğuydu. Terörizmle mücadelenin kahramanı olan Genral Süleymani ABD'liler ve bu ülkenin eski başkanı tarafından şehit edildi. onlara şunu söylemek istedim; haksız yere insan hakları konusunda iddialarda bulunuyorsunuz, terörizmle mücadelenin sembolü olan kişiyi şehit ettiniz. Orada İran halkı ve şehit Süleymani’nin uğradığı zulmü hatırlatarak söz konusu terör eylemcilerinin adalet çerçevesinde yargılanmasını istedim"

Reisi ABD'li gazetecilerle nükleer görüşmelerin gündeme geldiğine atıfta bulunarak, "Yaptırımlar asla bizi durduramayacak ve biz halkımızın yaşamını bu anlaşmaya bağlı kılmıyoruz." dedi.

Ülkedeki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Reisi, "insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması İran'ın kırmızı çizgisidir. Toplumu rahatsız edecek şekilde insanların can ve malına tecavüz eymeye izin verilmez. Hiçbir insan buna izin vermez" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Düşman her seferinde bir konuyu bahane ederek kargaşa çıkarmak istiyor. Onlar İran milletini düşünmüyor, İran milleti de onları çok iyi biliyor”

