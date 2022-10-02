Reisi: İran'a yönelik yeni komplo başarısız kaldı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Batı medyasının İran'a karşı çıkardığı yaygarasına değinerek, "Son zamanlarda hayatını kaybeden Mehsa Emini davasının takip edilmesine rağmen düşman medyası yaygara çıkararak algı operasyonu yürütmeye çalışıyor. Afganistan'da birçok kız ABD destekli terör örgütleri tarafından öldürüldü ancak insan hakları savunucularından tepki gelmedi. Böyle bir durumda Batılıların insan hakları ve kadın haklarını takip ettiğini iddia etmek kabul edilebilir mi?" dedi.

Düşmanın ülkenin ilerlemesini engellemek için yeni bir komplo tasarladığını belirten Cumhurbaşkanı Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti, ekonomik sorunları aşıp bölge ve dünyada daha aktif hale gelirken, düşmanlar ülkeyi yalnızlarştırmak amacıyla harekete geçti ancak yeni komploları başarısız kaldı." ifadesini kullandı.