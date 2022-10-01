Reisi: Çin'le işbirliğini güçlendirmeye hazırız

İran Cumurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği mesajda, Çin Milli Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin kaleme aldığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya şu anda bazı zorluklarla karşı karşıya. Bu zorlukları aşmak için bağımsız ülkelerin işbirliğini artırması ve ortak insani çıkarların sağlanması için küresel çözümler düşünülmesi gerekiyor.

İran, Çin Devlet Başkanı'nın 'Küresel Kalkınma' ve 'Küresel Güvenlik' girişimlerini destekliyor ve bunları ulusların ortak çıkarlarına dayanan ve refahı artırmayı ve küresel barış ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan fikirler olarak memnuniyetle karşılıyor. Tek taraflılığa ve diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleye karşı olan İran ve Çin, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirişmesi için birçok kapasiteye sahiptir.

Şüphesiz iki tarafın kapsamlı stratejik işbirliği programını hayata geçirme konusundaki ciddi iradesi, ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülkenin ortak amaç ve çıkarlarının gerçekleştirilmesi için net bir vizyon çiziyor. Dolayısıyla Çin ile ikili ve kapsamlı işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğumuzu ilan etmek istiyorum"