İran'daki kaos ABD ve Siyonist Rejim'in planıydı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Hasan Mücteba (a.s) Askeri Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Burada konuşma yapan Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ülkede yaşanan son olayları değerlendirdi.

Devrim Lideri, son günlerde yaşanan olaylarda en çok ülkenin emniyet teşkilatına ve İran halkına haksızlık yapıldığını belirterek, ancak İran milletinin bu olayların karşısında eskisinden daha güçlü durduğunu söyledi.

Mahsa Amini'nin ölümüne de değinen Ayetullah Hamanei, "Bu olayda bir genç kız hayatını kaybetti. Bu acı olay bizi de çok üzdü. Ancak araştırma yapılmadan bazıların sokaklar inmesi, Kur'an-ı Kerim ile camilerin ateşe verilmesi ve bir kadının başörtüsü zorla çıkarılması normal bir tepki değil." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da yaşanan kargaşa ve kaos ortamının planlı olduğunu anlatan Devrim Lideri, "Bu genç kızla ilgili olay olmasaydı, Mehr ayının (23 Eylül) ilk gününde ülkede güvensizlik ve kaos yaratmak için başka bir bahane üretilirdi." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, "Net olarak şunu ifade etmek isterim ki bu olaylar ABD, Siyonist Rejim ve yandaşları tarafından tasarlanmıştır. Yurt dışındaki bazı vatan hainleri de onlara yardım etti." açıklamasını yaptı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada birçok kargaşa oluyor. Avrupa'da, özellikle Fransa ve Paris'te, arada sırada geniş çaplı protstolar yaşanıyor. Ama ABD Başkanı ya da ABD Temsilciler Meclisi'nin kargaşacıları desteklediği ya da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptığı hiç oldu mu? ABD ve kukla devlet Suudi Arabistan'a bağlı kitle iletişim araçlarının bu ülkelerdeki kargaşacıları desteklediği hiç oldu mu? Ya da ABD'nin kargaşacıların daha rahat iletişim kurabilmesi için internet hizmeti sağladığı hiç oldu mu?

Ancak İran'da kargaşa çıkaranlar için defalarca böyle destekler verildi. Peki nasıl olur da bazı insanlar yabancı eli görmüyor, akıllı bir insan bu olayların arkasında başka eller olduğunu anlar."

Yabancı devletlerin İran'daki kaosa desteğinin sebebini anlatan İslam Devrim Lideri, bu ülkelerin çok yönlü güce sahip İran'ın ilerlemesini tahammül edemediği için ülkede kaos ortamı yaratmak istediğini söyledi.

Ayetullah Hamanei, Kürdistan ve Sistan-Belucistan'daki olaylarla ilgili olarak, "Ben Beluç halkı arasında yaşadım, onlar İran İslam Cumhuriyeti'ne derinden bağlı. Kürt halkı da aynı şekilde vatan ve İslam'a bağlıdır. Bu nedenle düşmanın planları işe yaramayacak." diye konuştu.

İslam Devrimi Lideri ayrıca, "İran'da yaşanan olaylar bir genç kızın ölümü ya da hicap yüzünden değil. Asıl konu İran'ın bağımsızlığı ve güçlenmesidir." dedi.