Rusya’dan Türkiye-Suriye görüşmesine ilişkin açıklama

Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları arasında yakın zamanda bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için çabaladıklarını söyledi.

Gazeteye konuşan Bogdanov, “Rus tarafı, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının buluşması için bir platform sağlama önerisi üzerine ortaklarla diyaloga aktif olarak katılıyor” dedi.

Rusya: Yeri temin edebiliriz

Rus siyasetçi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad’ı bir araya getirecek toplantı için yer temin edebileceklerini de belirtti.

Al-Akhbar gazetesi iki ülke arasında Rusya ve İran’ın arabuluculuk faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekerken, özellikle ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda Ankara ve Şam yönetimlerinin mutabakata varmasının arabuluculuk sürecini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Kaynak: Rast Haber