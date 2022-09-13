Suriyeli vekil: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız

Son dönemde Türkiye'nin Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Şam’dan Türkiye’yle ilişkilere dair çok dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sözcü'de yer alan bilgiye göre Suriye Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Butrus el Marjan, Türkiye'yle yakınlaşma ihtimaline dair Rus İzvestiya gazetesine konuştu. Suriye'nin Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu kaydeden El Marjan, bunun için bazı şartları olduğunu ifade etti.

"İki ülke arasında bazı temaslar var"

Suriyeli vekil, yakınlaşma için Ankara'nın Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını sona erdirmesi ve Suriye topraklarındaki bazı gruplara desteğini geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'yle ilişkilerin düzeltilmesi önünde bazı ciddi engellerin olduğunu söyleyen El Marjan, Türkiye ve Suriye arasında güvenlik alanında bazı temaslar olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in telefon görüşmesi yapacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

Lübnan merkezli Al-Mayadeen Televizyonu web sitesine konuşan Şam hükümetinden bir yetkili, “Suriye ve Türkiye cumhurbaşkanları arasında temas olasılığından bahsetmenin tamamen yanlış olacağını” belirterek bu iddiayı yalanlamıştı.