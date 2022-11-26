Rusya ve Suriye Astana sürecini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından bugün yapıldığı açıklamada, "Görüşmede, iki gün önce Kazakistan’ın başkentinde gerçekleştirilen Astana formatındaki 19. uluslararası Suriye toplantısının sonuçları ışığında Suriye ve çevresindeki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Suriye medyasına göre; Bakanlık ayrıca, görüşmede Suriye’nin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirme görevleri de dahil olmak üzere çok yönlü Rusya-Suriye işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ile ilgili konular da değerlendirildiğini kaydetti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da "Suriye" konulu Astana görüşmelerinin 19'uncusu 23 Kasım'da sona erdi.

Astana’da Rusya, Türkiye ve İran’ın temsilcilerinin gerçekleştirdiği Suriye konusu görüşme sonrası yayınlanan ortak bildiride, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki durum görüşüldü ve söz konusu bölgede daimi güvenliğin ve istikrarın sağlanmasının sadece Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması durumunda mümkün olacağı konusunda mutabık kalındı. Burada terörle mücadele ismi altında yasadışı yerel yönetimler oluşturulması dahil sahada yeni gerçeklikler yaratma girişimleri kınandı” denildi.

Taraflar, Siyonist İsrail’in Suriye’ye sürdürdüğü saldırıları da kınadı.

Astana Üçlüsü ülkelerinin, Suriye’deki gelişmeleri ele almak adına gelecek senenin ilk yarısında yeniden bir araya gelmesi konusunda anlaşıldı.