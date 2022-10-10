Türkiye'de kabine bugün toplanıyor: Gündemde Prag zirvesi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Hürriyet'e göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü kanun teklifi gündemdeki yerini korurken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün Kabine Toplantısı'nda, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Birkaç maddeyle sınırlı olması beklenen anayasa değişikliğine yönelik atılacak adımın da Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Erdoğan’ın son olarak Prag’da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nin sonuçları da kabinede konuşulacak. Toplantıda alınan kararları Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.