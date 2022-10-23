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23 Eki 2022 08:46

Suriye'deki ABD üssüne SİHA saldırısı

Suriye'deki ABD üssüne SİHA saldırısı

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Deyrizor’daki ABD üssüne yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Arap medyasına göre Deyrizor vilayetindeki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu askeri üsse silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırı sonucu El Omer petrol sahasına 5 füzenin düştüğünü duyurdu.

Füzelerin El Omer petrol sahasındaki ABD askeri üssünü hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu üs, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un Suriye’deki en büyük üssü olarak kabul ediliyor.

El Omer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne daha önce de saldırılar gerçekleştirilmişti.

News Code 1905419
https://tr.mehrnews.com/news/1905419/

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