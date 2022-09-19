Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi

Sputnik'in haberine göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunan ABD'ye ait askeri üs füzelerle hedef alındı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından askeri üste şiddetli patlama sesi duyulduğu bildirildi.

ABD güçleri hasarın boyutu hakkında yorum yapmazken, ABD askeri üssünün yeşil alanına doğru giden ambulansların görüldüğü belirtildi.

Son günlerde bu askeri üsse yapılan saldırı maddi hasara yol açmıştı.

Geçtiğimiz 25 Ağustos’ta söz konusu petrol sahası yakınlarındaki bir ABD askeri üssüne düzenlenen füze saldırısında üç ABD askeri yaralanmıştı.

ABD halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.