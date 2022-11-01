Şam'dan Tel Aviv'e uyarı: Karşılık vereceğiz

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Siyonist Rejim'in Şam'a yönelik hava saldırıları hakkında yaptığı değerlendirmede, ülkesinin uygun bir zamanda bu saldırılara karşılık vereceğini vurguladı.

Faysal Mikdad, "Bu saldırılarla ilgili tutumumuz nettir; Tel Aviv'i er ya da geç tüm bu düşmanlıklarına yanıt verileceği konusunda uyarıyoruz. Biz şu anda (İsrail ile) yüzleşmek istemiyoruz ve şimdi ihtiyacımız olan şey yüzleşmek ve yıkıntılar üzerinde durmak değil, bilgeliktir" dedi.

Siyonist İsrail güçleri, iç savaşın başladığı 2011 yılından beri aralıklarla Suriye'ye hava saldırıları düzenleniyor.