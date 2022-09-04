Deyrizor'daki ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi

Suriye devlet televizyonuna göre, dün akşam saatlerinde Amerikan ordusunun konuşlandığı Deyrizor'un doğusundaki El Ömer petrol sahasında birkaç patlama sesi duyuldu.

Sputnik, patlamaların sahanın yakınındaki yeşil alana yapılan bir füze saldırısından kaynaklandığını aktardı.

Haberde, Deyrizor'daki patlamanın ardından ABD liderliğindeki sözde IŞİD ile mücadele koalisyonuna ait savaş uçaklarının bölgede uçtuğu belirtildi.

Bölgede bir petrol sahası ve ABD askeri üsleri bulunuyor.

Üç Katyuşa füzesi ile gerçekleştirilen saldırıyı hiçbir grup üstlenmedi.

ABD güçleri hasarın boyutu hakkında yorum yapmazken, ABD askeri üssünün yeşil alanına doğru giden ambulansların görüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz 25 Ağustos’ta söz konusu petrol sahası yakınlarındaki bir ABD askeri üssüne düzenlenen füze saldırısında üç ABD askeri yaralanmıştı.

Bir ay içerisinde söz konusu üsse 5 saldırı gerçekleştirilmiş oldu.