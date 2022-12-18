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18 Ara 2022 09:54

ABD'nin Deyrizor'daki üssüne roketli saldırı

ABD'nin Deyrizor'daki üssüne roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde Amerikan güçlerinin konuşlandığı üssüne roket saldırısı yapıldığı bildirildi.

Arap medyasına göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunan ABD'ye ait askeri üs roketle hedef alındı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından askeri üste şiddetli patlama sesi duyulduğu bildirildi.

ABD ordusu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) silahlı oluşumları ile birlikte, Suriye'nin en büyük petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyrior, Haseke ve Rakka bölgelerinin kuzeyindeki toprakları kontrol ediyor.

Şam yönetimi, Amerikan askerlerinin ülke topraklarındaki varlığını "işgal ve petrol hırsızlığı amacıyla devlet korsanlığı" olarak nitelendiriyor.

News Code 1906514

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