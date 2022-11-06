  1. Spor
6 Kas 2022 10:38

İran, Dünya Kupası final maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek

İran, Dünya Kupası final maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek

2022 Grekoromen Güreş Dünya Kupasıfinal maçı bugün yerel saatle 18.00'de İran ve Azerbaycan takımları arasında oynanacak.

Bakü'nün ev sahipliğinde düznlenen 2022 Grekoromen Güreş Dünya Kupası'nın ilk gününde İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, rakibi Türkiye'yi 6-4 ve Kırgızistan'ın 8-2 skorla mağlup ederek, finale yükseldi.

2022 Grekoromen Güreş Dünya Kupası final maçı bugün yerel saatle 18:00'de İran ve Azerbaycan takımları arasında oynanacak.

5 Kasım tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Dünya Kupası bugün sonra erecek.

A grubunda İran ile birlikte Türkiye ve Kırgızistan yer alırken, B grubunda ise Azerbaycan, Sırbistan ve Dünya Karması bulunuyor.

News Code 1905699

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