İran, Dünya Kupası final maçında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek

Bakü'nün ev sahipliğinde düznlenen 2022 Grekoromen Güreş Dünya Kupası'nın ilk gününde İran Grekoromen Güreş Milli Takımı, rakibi Türkiye'yi 6-4 ve Kırgızistan'ın 8-2 skorla mağlup ederek, finale yükseldi.

2022 Grekoromen Güreş Dünya Kupası final maçı bugün yerel saatle 18:00'de İran ve Azerbaycan takımları arasında oynanacak.

5 Kasım tarihlerinde Bakü’de düzenlenen Dünya Kupası bugün sonra erecek.

A grubunda İran ile birlikte Türkiye ve Kırgızistan yer alırken, B grubunda ise Azerbaycan, Sırbistan ve Dünya Karması bulunuyor.