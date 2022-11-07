Reisi, İran Grekoromen Güreş ve Plaj Futbolu Milli Takımı'nı tebrik etti

Bakü'nün ev sahipliğinde düznlenen 2022 Grekoromen Güreş Dünya Kupası'nın ilk rakibi Türkiye'yi 6-4 ve Kırgızistan'ı 8-2 skorla mağlup ederek, finale yükselen İran Grekoromen Güreş Milli Takımı dün final maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

İran takımı bu maçta Azerbaycan'ın yenerek, Dünya Kupası şampiyonu oldu.

2022 Grekoromen Güreş Dünya Kupası 5-6 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

Öte yandan Dubai kentinde düzenlenen Kıtalararası Dünya Şampiyonasında finale yükselen İran Plaj Futbolu Milli Takımı, dün akşam Brezilya takımıyla karşı karşıya gelerek 2-1 rakibini yendi ve Kıtalararası Kupa Şampiyonası'nı kazandı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yayınladığı ayrı ayrı mesajlarda İran Grekoromen Güreş Milli Takımı ve İran Plaj Futbolu Milli Takımı'nın şampiyonluğunu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda, "İran Milli Takımı'nın Dubai'de düzenlenen Kıtalararası Dünya Şampiyonasında ve Bakü'de düzenlenen 2022 Grekoromen Güreş Dünya Kupası'nda şampiyonluk kazanması farklı spor dallarında İranlı sporcuların yeteneklerini gösterdi. Büyük İran milletini bu değerli başarılardan dolayı tebrik ve İran Grekoromen Güreş Milli Takımı ve Plaj Futbolu Milli Takımı'nı takdir ediyorum" ifadelerine yer verildi.