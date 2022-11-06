İran'ın yerli yapım Sayyad B4 füzesi tanıtıldı

İran'ın yerli imkanlarla ürettiği Sayyad B4 füzesi Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani'nin katılımıyla tanıtıldı.

İran'ın geliştirdiği Baver 373 sistemi Sayad 4B füzesi ile test edildi.

Bu testte, hedef, Baver 373 sisteminin optimize edilmiş radarı tarafından 450 km'den fazla bir mesafede keşfedildi, yaklaşık 405 km'lik bir mesafede izlendi ve 300 km'den fazla bir mesafede vurularak imha edildi.

Katı yakıtla çalışan uzun menzilli Sayyad B4 füzesi ilk kez operasyonel olarak değerlendirildi.

