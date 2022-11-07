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7 Kas 2022 13:53

Somali'de Eş-Şebab'dan askeri üsse saldırı: 5 ölü

Somali'de Eş-Şebab'dan askeri üsse saldırı: 5 ölü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üsse saldırması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı.

Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab üyeleri, ülkenin Galmudug bölgesindeki askeri üsse saldırdı.

Saldırıda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Saldırı, bomba yüklü 2 araçla düzenlendi, patlamalar sonrasında güvenlik güçleriyle Eş-Şebab üyeleri arasında 3 saat süren çatışma çıktı.

Çatışma sonrası geri çekilmek zorunda kalan Eş-Şebab üyelerinin askeri üsse girme teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.

Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak

News Code 1905726

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