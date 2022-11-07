Somali'de Eş-Şebab'dan askeri üsse saldırı: 5 ölü

Yerel basındaki habere göre, Eş-Şebab üyeleri, ülkenin Galmudug bölgesindeki askeri üsse saldırdı.

Saldırıda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Saldırı, bomba yüklü 2 araçla düzenlendi, patlamalar sonrasında güvenlik güçleriyle Eş-Şebab üyeleri arasında 3 saat süren çatışma çıktı.

Çatışma sonrası geri çekilmek zorunda kalan Eş-Şebab üyelerinin askeri üsse girme teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.

Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Yeni Şafak