  1. Dünya
  2. Ortadoğu
16 Kas 2022 16:19

Umman açıklarında Siyonist bir milyardere ait petrol tankeri vuruldu

Umman açıklarında Siyonist bir milyardere ait petrol tankeri vuruldu

Associated Press haber ajansı, Ortadoğu merkezli bir savunma yetkilisine dayanarak, Siyonist bir milyarderle bağlantılı bir petrol tankerine salı gecesi Umman açıklarında 'bomba taşıyan bir insansız hava aracının isabet ettiğini' duyurdu.

Ortadoğu merkezli savunma yetkilisi, 'bombalı İHA saldırısına' uğrayan geminin Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon olduğunu ve Siyonist milyarder Idan Ofer'e ait Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping tarafından işletildiğini söyledi.

Bölgede deniz taşımacılığını izleyen Britanya askeri örgütü Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, "Olayın farkındayız ve şu anda soruşturuluyor" dedi.

Şirkete göre 'bir cisim çarptı'

Eastern Pacific Shipping şirketinden daha sonra yapılan açıklamada, gaz yağı taşıyan Pacific Zircon'un Umman kıyılarının yaklaşık 240 kilometre açığında 'bir cisim tarafından vurulduğu' aktarıldı.

Siyonist Rejim medyası, olayın arkasında İran olduğunu iddia etti.

News Code 1905899

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler