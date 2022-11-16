Umman açıklarında Siyonist bir milyardere ait petrol tankeri vuruldu

Ortadoğu merkezli savunma yetkilisi, 'bombalı İHA saldırısına' uğrayan geminin Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon olduğunu ve Siyonist milyarder Idan Ofer'e ait Singapur merkezli Eastern Pacific Shipping tarafından işletildiğini söyledi.

Bölgede deniz taşımacılığını izleyen Britanya askeri örgütü Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, "Olayın farkındayız ve şu anda soruşturuluyor" dedi.

Şirkete göre 'bir cisim çarptı'

Eastern Pacific Shipping şirketinden daha sonra yapılan açıklamada, gaz yağı taşıyan Pacific Zircon'un Umman kıyılarının yaklaşık 240 kilometre açığında 'bir cisim tarafından vurulduğu' aktarıldı.

Siyonist Rejim medyası, olayın arkasında İran olduğunu iddia etti.