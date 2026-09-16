İran’da 31 milyon kişilik Canfeda hareketi: Yüzde 26’sı askerî gönüllülüğe hazır

Canfeda Halk Gönüllülük Hareketi Sözcüsü Sasan Zarei, Çarşamba günü düzenlenen ve hareket bünyesinde bin gönüllü taburun oluşturulmasına ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zarei, savaşın ortalarında “Canfeda” kavramı etrafında şekillenen hareketin, kısa sürede geniş çaplı bir gönüllülük kampanyasına dönüştüğünü belirterek, “En önemli sorumuz, İran toplumundaki bu büyük gönüllü potansiyeli en etkin şekilde nasıl kullanabileceğimiz ve ülkenin sorunlarının çözümünde bu kapasiteden nasıl yararlanabileceğimizdi” dedi.

Bir toplum ne kadar hazırlıklı olursa tehditlerin o kadar uzaklaşacağını ifade eden Zarei, halktan elde edilen bilgiler sayesinde toplumdaki mevcut kapasiteye ilişkin daha kapsamlı bir tabloya ulaştıklarını söyledi. İlk aşamada kamuoyu araştırmaları yoluyla elde edilen verilerin kamuoyuyla paylaşıldığını, son çalışmayla birlikte sayıların daha da netleştiğini belirtti.

Zarei'nin verdiği bilgilere göre, Canfeda hareketine ilgi gösteren 31 milyon kişinin yüzde 68'i erkek, yüzde 32'si kadınlardan oluşuyor. Katılımcıların yüzde 60'tan fazlası 46 yaşın altında.

Katılımcıların yüzde 26'sı gönüllü askerî ve güvenlik faaliyetlerine, yüzde 20'si arama-kurtarma ve acil yardım çalışmalarına, yüzde 20'si sosyal hizmetlere, yüzde 17'si kültürel ve medya faaliyetlerine, yüzde 13'ü düzenli maddi desteğe, yüzde 5'i ise diğer gönüllü hizmet alanlarına katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Zarei ayrıca, ilk bin gönüllü taburun organize edilmesi amacıyla “Canfeda” kapsamındaki merkezi başvuru sisteminin dün saat 17.00'de halka açıldığını ve başvurular için oluşturulan bin taburluk kapasitenin 100 dakikadan kısa sürede tamamen dolduğunu açıkladı.