İran ve Venezuela ortak tutuma sahip iki bağımsız ülkedir

İran ile Venezuela arasında madencilik, enerji, petrokimya, ticaret, tarım, bilim ve teknoloji alanlarında ekonomik işbirliği belgesinin imza töreni, İran Savunma Bakanı ve İran-Venezuela Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Tuğgeneral Aştiyani, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Enerji, Ulaşım ve Tarım bakanları ve iki ülkenin ekonomik komitelerinin katılımıyla düzenlendi.

İran-Venezuela Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Aştiyani bu törende yaptığı açıklamda, İran- Venezuela 9. Ekonomik İşbirliği Yüksek Ortak Komisyonu Toplantısı'nın başarışı şekilde düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı.

İran ve Venezuela'nın bölgesel ve uluslararası meselelerde yakın ve ortak tutumlara sahip iki bağımsız ülke olduğunu belirten Aştiyani, "Bu komisyonun sonuçlarının iki ülke makro ekonomik işbirliğinde yeni bir sayfa açacağına ve bu işbirliğini kamu ve özel sektörde genişletmek için yeni bir fırsat yaratacağına inanıyoruz" dedi.