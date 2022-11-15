Cumhurbaşkanı Reisi Venezuela heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, çalışma ziyareti kapsamında Tahran'da bulunan Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Bu görüşmede Reisi, Tahran-Karakas ilişkilerine değinerek, karşılıklı ilişkilerin her alanda ilerleme kaydetmesinden ve özellikle İran-Venezuela Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nın başarılı bir şekilde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “İran İslam Cumhuriyeti’nin sahip olduğu ekonomik, bilimsel ve enerji kapasiteleri, Tahran ile ikili ve çok taraflı işbirliği geliştirmeyi diğer milletler için oldukça faydalı kılmaktadır.” dedi.

Venezuela halkının ABD’nin aşırı taleplerine karşı gösterdiği direnişi takdirle karşılayan Reisi, "Amerikalılar, diğer milletleri tehdit ve yaptırımlarla durdurabileceklerini düşündüler, ancak bağımsız ülkelerin duruşu onları geri adım atmaya zorladı ve bir kez daha direnişin doğru seçim olduğunu kanıtladı. Batı'nın aşırı talepleriyle başa çıkmanın tek yolu budur.” değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela Ulaştırma Bakanı da 8 yıllık aradan sonra Tahran'da gerçekleştirilen İran-Venezuela Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’na ilişkin Reisi’ye bilgi verdi.