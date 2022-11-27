İran'ın Katar'a ihracatı arttı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Galibaf, İran’ın Katar'a ihracatı, 2022 yılı ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını bildirdi.

Galibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirterek, "Katar'a yeni ticaret ataşesinin gönderilmesi, Doha'da bir ticaret merkezinin kurulması, ihtisas fuarının açılması ve ödeme mekanizmasının oluşturulması gündemimizde yer alıyor." dedi.

Geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen Katar-İran Ortak Komitesi 8. Dönem Toplantısı’nın ardından yapılan açıklamada, iki ülke arasında ticaret alışverişinin artırılması, yatırım ve sanayi alanında iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin gerekli adımların atılması konusunda mutabakata varıldığı kaydedilmişti.

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Al Sani, Doha-Tahran ticaret hacminin 2021 yılında yüzde 34 arttığını ifade etmişti.