İran ve Polonya dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde İran ve Polonya arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek ülkesinin İran'la ilişkilere verdiği önemi vurguladı.

İran'ı bölgede Polonya'nın önemli bir ortağı olarak gören Zbigniew Rau, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerinin başarılı olmasını temenni etti.