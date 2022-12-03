Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'dan telefon diplomasisi

Bu telefon görüşmelerinde yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri ve Tahran'ın UAEA ile işbirliği ele alındı.

Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde İran'ın Ukrayna savaşı yla ilgili gelişmelere ilişkin ilkeli tutumunu açıklayarak, bu savaşın NATO'nun Doğu'ya genişleme yönündeki yanlış politikasından kaynaklandığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran silahlarının Rusya'ya gönderilmesi iddialarını, Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah yardımını meşrulaştırmak amacıyla yapılan asılsız iddialar olarak değerlendirdi.

Tahran'ın diplomasi ve diyaloğu en iyi seçenek olarak gördüğünü vurgulayan Emir Abdullahiyan, "İran diğer seçeneklere karşı asla eli kolu bağlı kalmaacak" dedi.

irleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de, bölgesel diyaloğu sürdürme çabalarını belirterek, İran'ın bu yöndeki destekleyici ve yapıcı rolünü takdir etti.

Guterres, Tahran'ın Ukrayna'daki savaşı durdurma çabalarının ateşkese yol açacağını ve sorunu çözeceğini umduğunu dile getirdi.

Diyalog ve diplomasinin bölge ve dünya sorunlarını çözmenin doğru yolu olduğunu vurgulayan Guterres, İran'ın Yemen'deki siyasi krizin çözümündeki rolünü takdirle karşıladı ve İran'ın bu alanda rolünün devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abddullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesinde ise, diyalog ve etkileşimdeki rolü için Joseph Burrell'e teşekkür etti.

Emir Abdullahiyan, son dönemde bir iki Avrupalı ​​bakanın kullandığı diplomatik edep dışındaki literatürü eleştirerek, "Bugün Avrupa'da bazı radikal siyasetçiler AB'nin arkasına saklanıyor ve AB'nin cebinden harcama yapıyor." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Avrupa Birliği'nin stratejik hedefleri böylece bu politikacılara yanlış bilgi veren şiddet yanlısı ve hatta terörist grupların hırslarının kurbanı olmuştur" ifadesini kullandı.

Borrell ise, tarafların Viyana'da mutabık kalınan taahhütlere geri döndürülmesi için çaba sarf ettiğini belirterek, anlaşmaya varmak için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Roya Fereydouni