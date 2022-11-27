Emir Abdullahiyan'dan "Şanghay İşbirliği Örgütü" paylaşımı

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye olmasına ilişkin yasa tasarısının mecliste onaylanması, Tahran'ın bölgesel, uluslararası ve ekonomik işbirliğini geliştirme ve Asya'ya bakış açısını güçlendirme konusundaki kararlılığının ve ciddiyetinin bir göstergesidir.

Çok taraflılık yaklaşımı bu yüzyılın gerçeğidir."

İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılımına ilişkin yasa tasarısı İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık oturumunda ele alındı ve mecliste bulunan 205 milletvekilinin olumlu oyu ile kabul edildi.