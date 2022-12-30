"Zülfikar-1401" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat başladı

İran Ordusu, "Ya Zehra (s.a)" parolasıyla dün akşam Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimi ve Cask bölgesinde "Zülfikar-1401" adlı geniş kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu tatbikatta İran Ordusu'nun bölge ülkelerine verdiği büyük mesaj bölgenin mevcut kapasitesini hatırlatmak. Bölgede yabancılara ihtiyaç duymadan hep birlikte barışın tesis edilmesidir" ifadesini kullanmıştı.

Tuğamiral Seyyari bölgede istikrarın sağlanması için bölge dışı ülkelerin, özellikle ABD ve İngiltere'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini vurgulamıştı.