Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

Ayetullah Sıddıki, cuma hutbesinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ayetullah Sıddıki, "9 Dey( 30 Aralık 2009) olayı düşmanı bozguna uğrattığı, onların tüm planlarının bozulması ve huzurun İran halkına geri dönmesine sebep olan olaylardan biridir" dedi.

Ayetullah Sıddıki sözlerinin devamında "Şehit Süleymani sadece Irak, Suriye ve Lübnan'ı desteklemekle kalmadı, Filistin halkına da yardımcı oldu. Son çatışmalarda 700'den fazla Siyonist öldürülmesi, Lübnan'daki Hizbullah'ın super güç olarak tanınması, Yemen halkının direnişinin devam etmesi ve Irak halkının Amerikalıları ülkeden çıkarması Ayetullah Hamanei'nin liderliği ve Şehit Süleymani'nin akıllı komutanlığı sayesinde gerçekleşmişti." ifadesinin kullndı.

Ayetullah Sıddıki, "İran halkı Şehit Süleymani'nin yolunda ilerlemeye devam edecek" dedi.