Siyonist rejim İran ve tüm bölge ülkeleri için ciddi bir tehdittir

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, "Zülfikar-1401" tatbikatını değerlendirdi.

Tuğgeneral Reşid açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Hatem el-Enbiya Karargahı, İran Genelkurmay Başkanlığı, İran Ordusu ve İslam Devrim Muhafızları, Siyonist rejimin İran'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olduğu konusunda hemfikir. Bu nedenle Siyonist rejim İran ve bölge için yıkıcı güvenlik ve askeri bir tehdittir. İran'ın ulusal güvenliğini tehdit etmek için Siyonist rejimle işbirliği yapan her ülke silahlı kuvvetlerimizin saldırısına uğrayacaktır.

Biz yapılan tatbikatları tam bir savaş gibi görüyoruz. Bu nedenle komutanlarımız tatbikatın planlanması ve icrasında dikkat, ciddiyet ve yaratıcılık göstermektedir.

Düşmanlarımızın hazır olduğumuzu bilmelerini istiyoruz ve yanlış bir hesap yapmaları durumunda onlara kesinlikle kazanımlardan daha fazla bir bedel ödeteceğiz ve ilk taktiksel eylemlerini stratejik bir başarısızlığa dönüştüreceğiz".