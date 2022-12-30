Tahran'dan ABD'nin İran karşıtı Ulusal Savunma Yetki Yasası'na tepki

Kenani, ABD'nin İran karşıtı bazı maddeler içeren Ulusal Savunma Yetki Yasası, bu hükümetin İranofobi ve müdahaleci tutumunun yansıtmakta olduğunu söyledi.

ABD'nin İran karşıtı eylemini kınayan Kenani, "Amerika'nın İran'ın bölgesel faaliyetleri hakkında bazı asılsız iddialarda bulunması bu devletin Fars Körfezi ve Batı Asya'daki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı rolünün devam ettiğini gösteriyor" dedi.

Kenani, sözlerinin devamında" ABD hükümetinin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesine rağmen, İran'ın barışçıl nükleer programı ile ilgili asılsız suçlamalarda bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

Nükleer silah üretmenin İran'ın askeri doktrininde yeri olmadığına da değin Kenani "İran, UAEA'nın bir üyesi olarak, hak ve yükümlülüklerine bağlıdır" diye konuştu.

Kenani,"Amerika'nın, Batı Asya bölgesinde nükleer silahların tek sahibi olan işgalci Siyonist rejime tam destek vermesi, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehdittir" dedi.