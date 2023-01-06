Avusturya'da askeri kışlada çatışma

Austurya haber ajansı APA'nın bildirdiğine göre, Wiener Neustadt kentindeki bir hava üssü kışlasında karşılıklı ateş açıldıktan sonra bir asker öldü ve amiri yaralandı.

Ordu Sözcüsü Micheal Bauer'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kışladaki bir asker hayatını kaybetti.

Avusturya basınının açıklamalarına göre ise sabah 7 sularında yaşanan olayda asker ve amiri arasında başlayan sözlü tartışma silahlı çatışmaya döndü. Çatışma sonucunda asker hayatını kaybederken amir ise yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Hastaneye kaldırılan amirin şu an için sağlık durumu belirsiz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Yeni Şafak