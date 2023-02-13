Iraklı Bakan'dan "Tahran-Riyad ilişkileri" değerlendirmesi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı ve Suudi yetkililer arasında daha önce Bağdat'ta yapılan görüşmeleri güvenlik ve istihbarat düzeyinde olduğunu belirterek, şimdi yeni bir görüşme yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Fuad Hüseyin, ükesinin İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin eskisinden daha olumlu hale geldiğini belirtti.

Hüseyin, İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının görüşmelerin yeniden başlamasını görüştüğünü bildirdi.

Fuad Hüseyin, "Son zamanlarda Bağdat'ta yaptığımız görüşmelerde komşu ülkeleri bir masa etrafında topladık ve İranlılar, Suudiler ve Ürdünlüler arasında ikili görüşmelere tanık olduk." dedi.

Bu görüşmelerin olumlu sonuçları olduğunu belirten Hüseyin, "3. Bağdat" konferansını düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.