Irak: Tahran-Riyad görüşmeleri yakında başlıyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, France 24 kanalına verdiği röportajda İran-Irak ilişkilerini değerlendirdi.

Sudani, Bağdat ve Tahran'ın iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki arabulucu rolününü de değerlendiren Irak Başbakanı Sudani, yakında Bağdat'ın ev sahipliğinde İran ile Suudi Arabistan arasında bir görüşme yapılmasının planlandığını duyurdu.

Paris ziyareti kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Sudani, Irak ile Fransa arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını açıklamıştı.