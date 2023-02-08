Lübnanlı yetkiliden Tahran- Riyad ilişkilerinin iyileştirilmesine çağrı

Lübnan Meclis Başkanı Nebiye Berri, Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Irak hükümetinin İran-Suudi Arabistan ilişkilerini yakınlaştırma çabalarının başarıya ulaşması için uygun ortamın yaratılması çağrısında bulundu.

Nebiye Berri, "Bazı inkarlara rağmen İran Lübnan'ın dostudur.Bir ülkenin destek ve yardım teklif edip de kabul edilmemesi şaşırtıcı.Başkalarının yaptırımlarından korkup onlara boyun eğip diğer bazı tarafların desteğinden kaçındığımız zamana yazıklar olsun.

Törene ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Katıldı.

Bakıri de bu törende yaptığı konuşmada, İran'ın 44 yıllık yaptırımlar ve azami baskının ardından birçok başarı elde ettiğini söyledi.

Bakıri İran'ın, Siyonist rejimin devlet terörüne karşı her zaman Lübnan halkının yanında olacağını bildirdi.

Bakıri Beyrut ziyareti sırasında Lübnanlı siyasi yetkililer ve Filistinli direniş gruplarının liderleriyle görüşecek.



