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30 Oca 2023 10:17

Suudi Bakan İran için Bağdat'a gidecek

Suudi Bakan İran için Bağdat'a gidecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran ile Riyad arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak için yakında Bağdat'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Al Mayadin kanalına göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Tahran ile Riyad arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak için yakında Bağdat'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Fuad Hüseyin geçenlerde Al-Arabiya'ya verdiği demeçte İran-Suudi Arabistan müzakereleri konusunun iki ülkenin kendisini ilgilendirdiğini vurgulamıştı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani de daha önce Irak'ın komşu ülkelerle iyi ilişkileri sayesinde farklı görüşteki tarafların buluşma yeri haline geldiğini ve  Bağdat'ın Tahran ile Riyad arasındaki ilişkileri yakınlaştırmaya çalıştığını vurgulamıştı.

Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki arabulucu rolününü de değerlendiren Irak Başbakanı Sudani, yakında Bağdat'ın ev sahipliğinde İran ile Suudi Arabistan arasında bir görüşme yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

News Code 1907379

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