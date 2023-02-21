İran'ın da içinde yer aldığı "Kuzey-Güney Koridoru" geliştirilecek

Sputnik’e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin parlamentosu olan Federal Meclis’e yönelik yıllık konuşmasını yaptı.

Ukrayna operasyonu, Batı ile ilişkiler, ekonomi, seçim tarihi gibi birçok alanda açıklamalar yapan Putin, Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımı askıya aldıklarını ama bunun anlaşmadan çekilmek anlamına gelmediğini duyurdu.

Putin, Ukrayan krizine ilişkin, “Ukrayna’ya gönderilen silahların menzili ne kadar uzarsa, biz de bu silahlar nedeniyle oluşan tehdidi o kadar uzağa iteceğiz. Rusya’yı savaş alanında yenmeleri imkansız.” dedi.

Putin, sözlerine şöyle devam etti:

“Rusya, hem ülkede hem de yurt dışında yeni koridorlar inşa edecek ve Karadeniz'deki limanlar da geliştirilecek. Bu planlar arasında Trans Sibirya demiryolunun modernizasyonu ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’ne katılım yer alıyor.

Bunlar, Çin, Hindistan, İran ve diğer dost ülkelerle işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacaktır.”

Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları da eleştiren Rus lideri Putin, “Batı, bize karşı ekonomik cephe açtı ancak hiçbir yerde amacına ulaşamadı ve ulaşamayacak.” diye konuştu.