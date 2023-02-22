İspanya, Türk tankerine el koydu

İspanya Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki liman kenti Tarragona yakınlarında açık sulara Akdeniz ve Atlantik Okyanusu’nun İspanya kıyılarına denk gelen kısımları gemiden gemiye petrol nakli de dahil olmak üzere gemicilik faaliyetleri için bir merkez haline gelirken sektör yetkilileri bu durumun büyüyen bir güvenlik sorunu olduğunu ifade ediyorlar.

İspanyol yetkililer, uydu radarı ve uçak sensörleri ile suya hidrokarbon boşalttığı tespit edilen Legartha adlı gemiye 11 Şubat’ta ardından el koyduklarını ifade ettiler.

Ulaştırma Bakanlığı’nın ulusal ticaret gemisi filosundan sorumlu birimi tarafından yapılan açıklamada, “Geminin arka tarafındaki yağ tabakası 12.7 kilometre kare alana yayıldı” açıklamasında bulundu.

100 bin euro ödeyecek

Açıklamada geminin sahibi 100 bin Euro (106 bin 680 dolar) ödeyene kadar geminin alıkonulduğu ve deliller doğrultusunda yetkililerin disiplin soruşturması başlatacağını belirtti.

Bakanlık birimi tarafından Reuters’a yapılan açıklamada Lagertha’nın açık sularda olduğunu ve çevre zararına yol açıp açmadığını ölçemediklerini ifade etti. Gemicilik veritabanı ve kendi internet sitesinde yer alan bilgiye göre gemiyi işleten Türkiye merkezli Beşiktaş Shipping Group henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Bakanlık birimi, Reuters’a yaptığı açıklamaya göre 14 Şubat’ta da Elephant isimli bir tankeri “teknik ve belge eksiklikleri” nedeniyle alıkoydu. Yetkililer Elephant’ın ayın başlarında İspanyol limanından men edilen Singapur bayraklı Maersk Magellan’a gemiden gemiye petrol nakli gerçekleştirdiğini belirtti.

Maersk Magellan’ı işleten Danimarka merkezli Maersk Tankers Elephant’a ilişkin geçen hafta sorulara yanıt vermedi ancak resmi belgelere göre gemiden gemiye nakledilen yükün Türkiye menşei olduğunu belirtti.

Kaynak: Türktime