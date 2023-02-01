Paşinyan'dan Putin'e flaş çağrı! 'Artık harekete geçin'

Dağlık Karabağ Savaşı yüzünden Rusya ile olan ilişkilerinde kopukluklar yaşayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Dağlık Karabağ'daki 'abluka' krizini çözemeyince Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi.

İki komşu ülke arasındaki gerginlik, Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'a bağlayan kilit bir yolun geçen Aralık ayından beri kapalı olması üzerine tırmanmıştı.

Nikol Paşinyan, dün yaptığı çağrıda, Ermenistan ile Dağlık Karabağ bölgesi arasındaki önemli bir geçiş koridorunun yeniden açılması için Putin'i harekete geçmeye çağırdı.

Erivan hükümeti ise, abluka süresi, yaklaşık 120.000 kişinin yaşadığı dağlık bölgede yiyecek, ilaç ve yakıt sıkıntısı çekildiğini öne sürdü.

Ermenistan, Moskova'nın bir "insani krize" son verme yönündeki isteksizliğini dikkat çekti.

Salı günü Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ermeni lideri Paşinyan, krizin bastırmak için Rusya'nın gerekli adımın atılmasına önem verdiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Rusya barış misyonunun Dağlık Karabağ'daki faaliyetleri ele alındı. Başbakan Paşinyan ve Putin, Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderleri tarafından 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihlerinde imzalanan üçlü anlaşmaların uygulanmasına ilişkin konuları görüştü.

Kremlin'den yapılan kısa açıklamada ise, iki liderin Dağlık Karabağ bölgesindeki mevcut durumu tartıştığını ve Rusya'nın arabuluculuk yaptığı tüm anlaşmaların sürmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Moskova ise, Ukrayna'daki savaşta tıkanmış olmasına rağmen, eski Sovyet cumhuriyetleri arasında bir güç komisyoncusu görevini sürdürmeye çalışıyor. Kremlin, Güney Kafkasya'daki hassas dengeleyici hareketin yalnızca geleneksel müttefiki Ermenistan ile değil, aynı zamanda Azerbaycan ve destekçisi Türkiye ile de iyi ilişkiler sağlamasını umuyor.

Kaynak: TimeTürk