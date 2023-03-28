İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1073 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 145 bin 274'e, vaka sayısı ise 7 milyon 587 bin 531'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 641'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 345 bin 42'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı