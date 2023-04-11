İran'dan Suudi Arabistan'a deniz hattı teklifi

Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Hüseyin Abbas Nejad Tahran-Riyad ticari ilişkiler ile ilgili "İran ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmadan önce iki ülke arasında sınırlı ticari ilişkiler vardı. İran'dan ihraç edilen malların BAE üzerinden Suudi Arabistan'a gönderiliyordu." dedi.

Abbas Nejad, "Şu anda iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli bir rakama ulaşmamış olsa da, iş insanları Suudi Arabistan ile olan ithalat ve ihracatın kolaylaştırılması için iki ülke arasında doğrudan deniz hattının kurulmasını istiyor" ifadesini kullandı.

Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü ayrıca, bu kurumun iki ülke arasında doğrudan deniz hattının açılmasına hazır olduğunu ve bu konuda hiçbir teknik sorun olmadığını belirtti.